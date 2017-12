Zreške odbojkarice že presegle izkupiček lanske sezone

V sezoni 2016/2017 so odbojkarice zreškega Swatycometa v 2. slovenski ligi – vzhod skupaj zabeležile le šest zmag (22 tekem). Letos pa so ta dosežek že presegle, čeprav se bo redni del tekmovanja končal šele konec marca. V 9. krogu so namreč Zrečanke pred dnevi zmagale že sedmič. Tokrat so ‘pokleknile’ Braslovčanke, ki so jih zreške igralke z 1:3 v nizih ugnale na njihovem igrišču. Na lestvici je Swatycomet s tem obdržal visoko tretje mesto, ki ga bo znova branil že v soboto, ko v Zreče prihajajo igralke ekipe KLS Ljubno.

Več v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE.