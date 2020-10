Zreške odbojkarice v novo sezono z novim trenerjem in le eno ekipo

Odbojkarice ekipe Weiler Volley Zreče so novo sezono 1. B slovenske lige začele s porazom. V soboto so morale na domačem parketu priznati premoč Formisu iz Hoč, ki ga po novem vodi do te sezone trener v Zrečah Boris Klokočovnik.

Novi trener zreške članske ekipe je Tomaž Pisnik, ki je prišel iz Odbojkarskega kluba Mozirje, enega od devetih tekmecev zreške ekipe v 1. B slovenski ligi. V novi sezoni Zrečanke v članski slovenski ligi znova nastopajo samo z eno ekipo. Kot poudarjajo v klubu, to ne pomeni, da je bila lanskoletna odločitev neoptimalna, ampak prav obratno: “Dokazalo se je, da je bilo nastopanje naših deklet tudi v 3. slovenski ligi – vzhod še kako prava odločitev, saj je kar nekaj igralk bolje napredovalo, ker so imele močnejše tekme in predvsem več tekem, kot bi jih imele le v mladinski kategoriji.” Za eno ekipo so se odločili predvsem zato, ker pravila Odbojkarske zveze Slovenije omejujejo nastopanje igralk po selekcijah.

Zelo pomlajena zreška članska ekipa, ki je praktično sestavljena na novo, je pred zahtevno nalogo. V klubu pravijo, da bi bil obstanek v 1. B slovenski ligi realno gledano tokrat za njih zelo lep dosežek. Konkurenca je z dvema dosedanjima ‘A-ligašema’ (Formis in Puconci) že tako zelo močna, dobra sta tudi lanska prvaka 2. lige (vzhod in zahod), ob tem pa bodo pred naslednjo sezono število klubov v 1. B ligi z deset zmanjšali na osem.

Seznama zdaj že nekdanjih igralk zreškega Weilerja in okrepitev oz. povratnic sta torej precej dolga (več o imenih pa v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE). (Jure Mernik)

