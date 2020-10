Zreška telefonska govorilnica bo novo funkcijo z novim defibrilatorjem dobila še letos

Telefonska govorilnica ob Cesti na Roglo v Zrečah je še vedno prazna. Predvideno pa je, da bodo v kabino namestili defibrilator. Kot so povedali na Občini se bo to zgodilo še letos. Defibrilator, ki so ga ravno ta teden dobili na Občino, je stal približno 1.500 evrov. Polovico tega denarja je prispevala Občina Zreče, drugo polovico pa skupina ‘Zreče skozi ujete trenutke časa’. Zdaj morajo do govorilnice napeljati še elektriko.

Spomnimo: odstranitev telefonske govorilnice, ki so jo Zrečani zadnja leta uporabljali predvsem kot smerokaz, je lani naletela na precejšnje neodobravanje domačinov. Ti so s hitrim odzivom dosegli, da jo je Telekom Slovenije vrnil na svoje staro mesto. (Jure Mernik)

