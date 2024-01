Zreška skupina Petsto metrov v novo leto z novim singlom Ker vse se vrti

Fantje iz skupine Petsto metrov so leto 2024 začeli s pomenljivo pesmijo Ker vse se vrti. Tretji singel zreške zasedbe je izšel v začetku novega leta.

Gre za eno tistih skladb, ki so precej časa čakale na metamorfozo iz dema v končno verzijo. Po mnenju avtorja Janeza Skaze pesem tako pomensko kot zvočno naj ne bi našla mesta na albumu Telo, pa ga po posredovanju ostalih članov vendarle je, češ, da gre za spevno pop pesem, ki manjka omenjenemu albumu.

Album Telo se že v predzadnji skladbi z naslovom Polnoč prevesi v kruto soočanje z minljivostjo in dobi malce resnejši zvok tudi zavoljo godalnega kvarteta, ki ga sestavljajo Alma Portič in Lena Kolter na violinah, Alma Gunzek na violi in Ana Laura Dominguez na violončelu, ter se preko klavirskega dela Polnočna serenada prelije v dotični singel in z omenjenim godalnim kvartetom orkestalno zaključi album. Godalne aranžmaje je v celoti skomponiral član zasedbe, klaviaturist Samo Jezovšek, ki je kvartetu namenil tudi čast zaključiti album.

Po zelo uspešnem prvem singlu Dobro jutro, ki je v avgustu 2023 postal tudi popevka tedna na Valu 202, in njegovem filmskem nasledniku z naslovom Banderas, je bila tretja izbira singla jasna, bodisi zaradi samega naslova, ki sovpada s prelomom leta in novim začetkom, kot tudi zavoljo radijskih postaj, ki so ga poleg že izdanih singlov samovoljno zavrtele največkrat.



Ker je člane banda vizualni izdelek singla Banderas navdušil, je tudi Ker vse se vrti dobil svoj videospot, zopet v produkciji in režiji Denisa Vengusta. Kadri omenjenega videa so razpeti med ljubljanskim studiem Metro ter poljsko Varšavo z okolico.

Petsto metrov bodo tudi letos poskušali čim bolje krmariti med datumi številnih ostalih projektov, zato vabijo k sledenju njihovih profilov na socialnih omrežjih, kjer bodo obveščali o koncertih, intervjujih, singlih in še čem. (S. J.)