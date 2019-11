Zreška odbojkarica Lena Pučnik igra in študira v ZDA

Letos spomladi je odbojkarica Lena Pučnik maturirala na III. gimnaziji Maribor. V zadnjem letniku gimnazije je igrala za klub s Ptuja, po novem pa nosi dres ameriške univerzitetne ekipe Life University – Running Eagles. Zrečanka v Atlanti, v zvezni državi Georgia, študira na univerzi Life University. Vpisala je program Business Administration and Management. Študij v ZDA je bila Lenina velika želja. Zdaj z novimi soigralkami nastopa v nacionalni ligi NAIA, prva divizija, ter v lokalni MID-SOUTH konferenci. Program odbojke na univerzi Life University se je sicer začel šele pred petimi leti in Pučnikova je tam sploh prva igralka iz tujine. Rezultate iz prejšnjih let pa so to jesen tudi z njeno pomočjo že precej izboljšali. O tem, kdo jo je obiskal v ZDA in kaj so počeli, pa v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

