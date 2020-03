Zreška kmečka tržnica do nadaljnjega zaprta, svoje štabe bodo ustanovili tudi po KS

Tudi po včerajšnjih podatkih v občini Zreče ni registriranih s koronavirusom okuženih oseb. Kljub vsemu pa so uvedli nekaj novih ukrepov. Zreška kmečka tržnica bo do nadaljnjega zaprta. Kupce obveščajo, da lahko želene prehrambene artikle in zelenjavo dobijo na domu in sicer lahko pokličejo na telefonski številki 070 824 237 – Nada ali 041 983 498 – Marica.

Padla je tudi odločitev, da bodo svoje štabe ustanovili tudi po krajevnih skupnostih. Ti bodo poskrbeli za oskrbo starejših in pridobivali dodatne prostovoljce.

Znotraj Štaba Civilne zaščite Občine Zreče pa so imenovali še štabnega analitika, ki zbira vsa poročila od podjetij, zdravnikov ter centrov za varstvo otrok in oskrbo ranljivih skupin. Center za oskrbo ranljivih skupin je sicer včeraj prejel prvo prošnjo za pomoč pri dostavi zdravil.