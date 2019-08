Zreška govorilnica spet na svojem mestu

Veliko Zrečanov je prejšnji mesec zmotilo, da so odstranili telefonsko govorilnico ob Cesti na Roglo. Zdaj pa so njihovim željam in pobudi, ki jo je na Občino vložil Danijel Leva Bukovnik, ugodili, in pred dnevi je Telekom Slovenije govorilnico vrnil na njeno staro mesto.

Foto: Facebook