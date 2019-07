V Zrečah so v soboto pripravili veliko zabavo – Zreško gasilsko noč 2019. Na tradicionalni prireditvi so za glasbo skrbeli člani ansambla SOS kvintet in Nina Donelli. V sklopu prireditve je bilo tudi gasilsko tekmovanje v hitri mokri vaji – med moškimi so bili najboljši člani PGD Planina pri Sevnici, med ženskami gasilke PGD Oplotnica. Vse skupaj pa se je že popoldne začelo z uradnim prevzemom novega gasilskega vozila.

Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.



1 od 8