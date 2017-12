Zreče želijo biti prijazne vsem

Prejšnji teden sta pogodbo, s katero je Občina Zreče tudi uradno vstopila v slovensko in svetovno mrežo Starosti prijaznih mest in občin, podpisala zreški župan, mag. Boris Podvršnik, ter mag. Ksenija Ramovš, direktorica Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

S pogodbo, ki sta jo Podvršnik in Ramovševa simbolično podpisala v Večgeneracijskem centru Zreče, so se Zreče zavezale, da bodo v sledečem 5-letnem obdobju še dodatno razvile aktivnosti za zdravo in aktivno staranje občinskih upokojencev. Tako bo občina razen že obstoječih športnih, kulturnih in razvedrilnih programov ponudila tudi nove oblike druženja. Podvršnik je poudaril, da se bodo pri načrtovanju in izvajanju programov ravnali po načelu “manj je več”. Skušali bodo namreč ponuditi aktivnosti in dogodke, ki bodo nagovorili interesno široko, predvsem pa starostno raznoliko množico. Krepitev solidarnosti in povezovanje vseh generacij je tudi prioriteta občinske vizije, je še povedal Podvršnik.

