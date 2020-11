Zreče: zdravnica Tatjana Tisovic Rus pravi, da zdaj delajo veliko več

Zelo resno koronavirus jemlje Tatjana Tisovic Rus. Zdravnica splošne medicine, ki ima zasebno ambulanto v zdravstveni postaji v Zrečah, opozarja, da hudo zbolevajo tudi mlajši, sicer zdravi ljudje. Zdravniki pa so po njenih besedah trenutno zelo obremenjeni. Daljši pogovor z njo je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE, kjer je spregovorila tudi o tem, ali jo je strah, da bi zbolela sama, in kaj bi povzročilo kolaps slovenskega zdravstvenega sistema.

Spodaj del pogovora …

Pogoji in način dela so se v zadnjih mesecih pri večini zaposlenih močno spremenili. Kako te spremembe občutite vi kot zdravnica?

Po pravici povedano delamo veliko več. Vsakodnevno imam številne telefonske klice in svetovanja po telefonu. Dnevno odgovorim tudi na več deset mailov. Ob tem pa se število bolnikov v ambulanti ni bistveno zmanjšalo. Delo je veliko bolj stresno. Pogosto delam krepko čez predviden delavnik.

Nam bodo s cepivom vrnili življenje, ki smo ga bili vajeni?

Ne vem. V cepivo se polagajo veliki upi in pričakovanja. Mislim pa, da se bomo morali prilagoditi na drugačne razmere življenja.