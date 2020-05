Zreče: vse okužbe znotraj ene družine

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje imajo v občini Zreče tri registrirane okužene osebe s koronavirusom. V Zrečah so sicer bili dolgo brez okužbe, saj so vse tri primere zabeležili šele v zadnjih dveh tednih. Po neuradnih, a zanesljivih virih pa smo izvedeli, da gre za ‘povezane primere’ znotraj ene družine. Šlo naj bi namreč za urejeno družino, ki biva skupaj v dvostanovanjski hiši. Prva se je okužila oseba, zaposlena v bolnišnici, kasneje pa še dva starejša člana družine. Okuženi se po naših podatkih tudi držijo navodil in stroge karantene, tako da naj bi bila situacija na Zreškem popolnoma pod nadzorom.