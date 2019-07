Zreče, Vitanje, Slov. Konjice: Osole mu je za vedno prepovedal vstopiti v Unior

Danes je uredništvo medijske hiše NOVICE & RADIO ROGLA obiskal profesor doktor Karl Kuzuman s soprogo Heleno, Vitanjčan, Zrečan, eden prvih gostov v velikem intervjuju lokalnega časopisa NOVICE. Nekaj časa je bil zaposlen v Uniorju, nato se je z Uniorjem za nekaj let razšel, kasneje pa bil na prelomu tisočletja (do leta 2011) tudi član nadzornega sveta tega zreškega podjetja.

Aprila 1991 se je pogovarjal z našo sedanjo urednico Radia Rogla Valerijo Motaln in v zelo odkritem pogovoru pokazal tudi na manj senčne plati dogajanja v Uniorju, ki ga je prav v tem obdoju po veliki stavki 1990 v Unorju zapuščal dololetni prvi človek Marjan Osole.

Kuzman, ki ga v strokovnih krogih poznajo kot enega največjih strokovnjakov na področju hladnega preoblikovanja kovin, vrsto let je bil profesor na ljubljanski strojni fakulteti in vodja laboratorija za preoblikovanje, je takrat med drugim povedal tudi tole: ” … bil sem v komisiji, ki se je borila za benificiran delovni staž kovačev in takrat smo govorili:”Tu so težki delovni pogoji, ustrežimo kovačem vsaj tako.” In potem sem nekega dne ugotovil: saj počnem napačno stvar – moja naloga bi bila, da bi ustvaril takšne pogoje, v katerih bi ljudje z veseljem dočakali pokoj. Odgovor (od Osoleta, op. avtorja) je bil: benificiran delovni staž je cenejši kot zboljšanje delovnih pogojev. Celo tujci, ki so prihajali na oglede, so mi včasih rekli, da pri njih v kapitalizmu bolje skrbijo za delavce kot pri nas v socializmu.”

Dr. Karl Kuzman zdaj živi v Cerknici, zelo rad pa pride v Zreče in Vitanje. S soprogo sta prvič srečala kipa Ivana Minattija in njegovo knjigobežnico in si ob medijski hiši ogledala tudi Galerijo likovnih prijateljevanj. Bila sta navdušena.