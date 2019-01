Zreče, Vitanje: Podpis pogodb o opravljanju nalog zaščite in reševanja

Zreški župan mag. Boris Podvršnik je popoldne podpisal ‘Pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja’ v Občini Zreče za letos, z vsemi službami, ki na Zreškem delujejo na tem področju. V prostorih Gostišča pod Roglo so se tako zbrali predsedniki društev Gasilske zveze Zreče – Vitanje, Prostovoljnih gasilskih društev Zreče, Gorenje in Stranice, predstavniki Gorske reševalne službe Maribor, Kinološkega društva Zreče, Društva tabornikov Rod zelena Rogla in Kinološkega društva reševalnih psov Celje.

Občini Zreče in Vitanje povezuje Gasilska zveza Zreče – Vitanje, zato se je podpisu pogodbe pridružil tudi vitanjski župan Slavko Vetrih ter podpisal sporazum o zagotavljanju požarne varnosti in civilne zaščite v občini bo z vsemi službami, ki na Vitanjskem skrbijo za varnost in zaščito.

Več in podrobneje kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.