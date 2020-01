Zreče, Vitanje, Oplotnica: Ko se društva povežejo v dobrobit otrok

Že drugo leto zapored je plesno-animacijsko društvo Tip top iz Oplotnice poskrbelo, da je bil za otroke praznični december še zabaven in ustvarjalen. Najprej so obiskali Caffe Marko v Zrečah, kjer je stala jelka »z dušo«. Okraske zanjo so ob božičnih melodijah ustvarili otroci in ob tem nadvse uživali. Lastnica lokala Branka Kos je bila navdušena. Povedala je, da je to zanjo najlepša jelka in je vredna več kot vsi trgovinski okraski. Predsednica društva Katja Hatunšek Lesjak in Mateja Gošnik sta poskrbeli, da so otroci sprostili svojo ustvarjalno žilico in se imeli ob tem zelo lepo. Sledile so novoletne animacije v Zrečah z Božičkovim obdarovanjem in konec meseca še animacijski dogodek z Društvom kmetic Lipa v Centru Noordung v Vitanju. Predsednica društva Jožica Kuzman je skupaj s sočlanicami poskrbela, da so se otroci in njihovi starši okrepčali s palačinkami in raznovrstnimi napitki. Otrokom so animatorke centra predstavile tudi interaktivno igro o vesolju. Tako so se v prazničnem decembru povezala dekleta in žene iz Oplotnice, Zreč in Vitanja ter za otroke pričarale prijeten decembrske dni, ki jih bodo zagotovo še dolgo pomnili.

