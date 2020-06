Zreče visoko na lestvici turističnih biserov

Zreče so se na najnovejši lestvici TOP 30 slovenskih turističnih biserov uvrstile na odlično 4. mesto. Gre za izbor, ki ga že peto leto pripravlja revija Moje finance in predstavlja dobro izhodišče za poletno turistično sezono, saj je zaradi epidemije koronavirusa pričakovati, da se bo več Slovenk in Slovencev odločalo za dopustovanje pri domačih turističnih ponudnikih.

V pripravi novi turistični produkti

Po mnenju zreškega župana, mag. Borisa Podvršnika bo epidemija povzročila novo segmentacijo ponudnikov na trgu, saj bodo v tem letu najbolj iskane zelene destinacije za aktivno preživljanje prostega časa. »To zagotovo pomeni izredno priložnost za našo destinacijo Rogla – Pohorje in našo nosilno občino, saj ponujamo številne tovrstne doživljajske turistične produkte za različne ciljne skupine, predvsem družine. Veseli nas, da so to prepoznali tudi pri reviji Finance. Četrtega mesta smo zato zelo veseli. Takšna situacija pomeni za naš turizem izredno priložnost, ki pa jo seveda moramo z najširšim in pristnim proaktivnim sodelovanjem vseh akterjev, od največjih do najmanjših turističnih ponudnikov in povezovalno vlogo našega GIT LTO, čim bolje izkoristiti pri vnovičnem zagonu našega turizma. Zato pospešeno pripravljamo nove zanimive pakete turističnih produktov. Junija se v sklopu projekta Poti med krošnjami na Rogli obeta odprtje novega tobogana, ki bo zagotovo privabil nove obiskovalce. Pri tem pozdravljamo tudi turistične vavčerje, ki bodo gotovo pomagali k hitrejšemu okrevanju tudi našega turizma.«