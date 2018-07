Zreški gasilci so danes pred gasilskim domom pripravili pestro dogajanje. Popoldan so začeli z revijo narodno zabavnih ansamblov. Organizirali so jubilejno, deseto gasilsko tekmovanje za prehodni pokal mesta Zreče.

Trenutno zbrane pod šotorom zabavajo muzikanti kvinteta Dori in pevke skupine Učiteljice iz Hrvaške. Podelili so že tudi glavne nagrade bogatega srečelova.

Več o Zreški gasilski noči 2018 preberite v naslednji številki NOVIC.