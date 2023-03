Zreče: Ukrajinska družina obudila restavracijo hotela Pod Roglo

Družina Hishev iz Ukrajine. Lani februarja so prišli na smučarske počitnice na Pohorje, ko je njihovo domovino zajela vojna vihra. Zatočišče so našli v naših krajih in tukaj začeli novo poslovno zgodbo: prevzeli so restavracijo hotela Pod Roglo v Boharini.

Aleksandr in Nataša ter njuna otroka, 21-letna Svetlana in 8-letni Danylo so radi prihajali v Slovenijo. Pravijo, da v Ukrajini ni toliko hribov, zato so zadnjih deset let vsako zimo obiskali Mariborsko Pohorje. Tam imajo prijatelje, h katerim so vsako leto odšli na smučanje.

Tako je bilo tudi lani februarja. Nekaj dni zatem, ko je družina prispela v Slovenijo, je v njihovi domovini začela divjati vojna.

Z nekaj kovčki oblačil, prestrašeni, zaskrbljeni in negotovi so ostali v Sloveniji. V domačem mestu Kryvyi Rih (Krivoj Rog) so pustili uspešno podjetje, mlado kraft pivovarno z dvema degustacijskima prodajalnama piva, premoženje, sorodnike, prijatelje …

Nova priložnost

Štiričlanska ukrajinska družina je s prevzemom restavracijskega dela Gostišča Pod Roglo začela popolnoma novo poglavje. Izkušenj z gostinstvom namreč niso imeli, zato so se prepustili uvajanju domačinov. Zaposlili so tudi nekaj prijateljev iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno prav tako našli v teh krajih.

Hishevi ponujajo tudi nekaj ukrajinskih jedi, med njimi je zagotovo najbolj znan tradicionalni ukrajinski boršč, juha iz mesa, zelenjave in rdeče pese, jed, ki jo je Unesco lani poleti uvrstil na seznam ogrožene kulturne dediščine.

V teh dneh bodo gostom restavracije Pod Roglo ponudili tudi novost: dostavo hrane v okoliške hrane. Aleksandr bi rad na jedilni list uvrstil še njegova kraft piva, imajo pa še ogromno načrtov za popestritev ponudbe. Restavracija je odprta vsak dan, razen ob ponedeljkih, ko navadno ni toliko obiska.

(Nina Krobat)