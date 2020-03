Zreče: Takoj zaprite lokale! Odsvetujejo obiske igrišč.

Župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik in poveljstvo štaba Civilne zaščite pozivata vse lastnike gostinskih lokalov oz. najemnike, ki še niso zaprli svojih lokalov, da to storijo takoj. Za takšen poziv so se odločili, glede na nastalo epidemiološko situacijo in veliko nevarnost širjenja koronavirusa in željo po čimprejšnji zajezitvi. “Prosimo za razumevanje in dosledno upoštevanje navedenega poziva. Poziv velja do preklica, o katerem boste obveščeni,” so dodali.

Štab Civilne zaščite Občine Zreče pa poziva vse uporabnike otroških in ostalih igrišč, na celotnem območju občine Zreče, da odsvetujejo uporabo le-teh, sploh v večjih skupinah.

Obveščajo tudi, da bodo seje občinskih delovnih teles in predvideno sejo občinskega sveta Občine Zreče za 25. marec izvedli korespondenčno.