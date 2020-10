Zreče: Stičišče druženja, ustvarjanja in učenja

Večgeneracijski center Zreče (VGC Zreče) je odprl vrata pred dvema letoma in pol, denar za njegovo delovanje je zagotovila Občina Zreče. V njem so občankam in občanom na voljo različni programi, s katerimi si prizadevajo zadostiti različnim interesom ljudi v vseh življenjskih obdobjih in na ta način prispevati k boljši kakovosti življenja.

Upoštevajo želje občanov

Zreški večgeneracijski center je tako nekakšen osrednji prostor družabnega dogajanja v lokalnem prostoru, saj je namenjen druženju oziroma širjenju socialne mreže. Med delavnikom je obiskovalcem na voljo Tatjana Milosavljevič, ki je v centru zaposlena kot glavna koordinatorka. Milosavljevičeva je povedala, da vsak mesec oblikujejo pester program dnevnih aktivnosti za preživljanje prostega časa. »Obiskovalcem so na voljo družabne igre, tečaj angleškega jezika, različne ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti… Trudimo se, da program temelji na željah in potrebah uporabnikov in uporabnic. Skratka, nikoli nam ni dolgčas,« dodaja koordinatorica večgeneracijskega centra.

Občanke in občani Zreče so delovanje večgeneracijskega centra so lepo sprejeli in se nanj kar dobro navadili, saj se radi udeležujejo aktivnosti. »Najbolj obiskane so delavnice zdravega načina življenja, športne aktivnosti na prostem, psihološke delavnice in vaje za urjenje spomina ter Šola kreativnosti. Po besedah udeležencev in udeleženk se na teh aktivnostih lahko sprostijo, pogovorijo in pridobijo nova znanja,« navaja Tatjana Milosavljevič.

Kako naprej?

Kot še pravi Tatjana Milosavljevič, so s pogoji dela sicer zadovoljni in z optimizmom gledajo v prihodnost. »Želimo si le, da bi našo raznoliko ponudbo koristilo še več uporabnikov in uporabnic. Druženje je koristno za vsakogar. Prispeva k boljšemu počutju, ki je v teh časih, polnih izzivov, še toliko bolj dobrodošlo,« je prepričana.

V večgeneracijskem centru bodo zato tudi v prihodnje nudili pestro paleto aktivnosti. Tako med drugim v času jesenskih počitnic ponovno načrtujejo Šolo kreativnosti Zreče, ki je namenjena osnovnošolskim otrokom. Prav tako pripravljajo delavnice kreativnega slikanja in pogovorne skupine, psihološke delavnice, tečaj angleškega jezika in še kaj.

