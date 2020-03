Zreče: štab Civilne zaščite bo od jutri deloval preko videokonferenc; poziv poslali tudi podjetjem

Na Občini Zreče so imenovali kolegij kriznega štaba župana za izredne razmere. Sestajali se bodo vsako jutro, še pred sejami štaba Civilne zaščite Občine Zreče. Ob tem spreminjajo tudi način dela omenjenega štaba – danes se je ta še zadnjič sestal v skupini, že jutri naj bi imeli seje preko videokonferenc. Sporočajo pa tudi, da Občinska uprava Občine Zreče od včeraj do nadalnjega zagotavlja tudi administrativno podporo štabu Civilne zaščite – dežurstvo vse dni med tednom bo med 6. in 21. uro na kontaktni točki 03/757-1714, cz@zrece.eu.

S štaba CZ Občine Zreče so danes večjim podjetjem v občini poslali dopis z zaprosilom, da kot najodgovornejši v podjetju poskrbijo, da dvignejo varnostno zaščitni sistem v najvišjo stopnjo pripravljenosti in dosegljivosti ter predvsem hitre in kvalitetne medsebojne izmenjave informacij. Opozarjajo, da je stanje resno in terja takojšnje ukrepanje, saj smo pri nas šele v prvi fazi širjenja epidemije.

Ob tem so povedali, da policisti izvajajo nadzor glede zaprtja lokalov. Včeraj so še opozorili lokal, ki je bil odprt na Stranicah, od danes naprej začnejo s kaznovanjem. Sicer pa tudi danes v občini Zreče ni registriranih okuženih oseb.