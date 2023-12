Zreče: Srečno ploščad obiskal Miklavž s spremstvom

Na Srečni ploščadi so sklop prazničnih dogodkov začeli minulo soboto z odprtjem tržnice in Miklavževanjem.

Najprej so odprli božično tržnico, kjer so se predstavili številni lokalni ponudniki s ponudbo prazničnih dobrot in daril. Ob tem so zasnovali zanimivo dogajanje.

Otroci so se pod vodstvom Škratov lahko preizkusili v žongliranju, ustvarjanju živalic iz balonov in drugih cirkuških spretnostih ali se podali po zabavnem božičnem poligonu. Odrasli so ta čas lahko uživali ob ogledu slik ali nakupu daril v Galeriji MS, v praznični ponudbi na številnih stojnicah, okrepčali so se s toplimi napitki in brezplačno ocvirkovko, najmlajši pa so bili bolj veseli palačink, ki so jih zanje pekli člani KUD Jurij Vodovnik Skomarje. Deževno dopoldne je popestrilo še druženje z nekaj člani ekipe filma Poharska komedija, ki so tudi odgovarjali na vprašanja obiskovalcev.

Vrhunec dopoldneva pa je bil seveda težko pričakovan prihod Miklavža s svojim spremstvom. Dobri mož je prijazno nagovoril otroke, pri tem pa pazil, da so se tudi parklji lepo vedli. Čisto vse prisotne otroke je obdaril in se za konec z njimi še fotografiral.

Na istem prizorišču se obetata še dve praznični soboti, ko bodo ob božični tržnici pripravili še zanimivo dogajanje. (NK)