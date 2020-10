Zreče so postale raj za malteške metalce!

Decline The Fall. Metalska skupina z Malte je svoj novi dom našla v Zrečah! Kako to in kaj počnejo tukaj? In zakaj so s svoje hiše izobesili zastavo z imenom svojega benda?

Očitno so Zreče novi raj za metalce. Ne metalce kopij ali česa podobnega, temveč za tiste prave rockerje z dolgimi lasmi, temnimi oblačili in globokimi, raskavimi, včasih celo strašljivimi glasovi, ki pa so vendar – tako pravijo v Tolminu, kjer že leta gostijo odmeven festival metalske glasbe Metaldays – tudi najbolj prijazni ljudje na svetu.

Zdaj se lahko o tem prepričajo tudi Zrečani. K njim so se namreč preselili člani skupine Decline The Fall z Malte, pravzaprav za zdaj le del članov.

Česa tako lepega še niso doživeli

Decline The Fall so 5-članska metal zasedba, ki jo sestavljajo John Castiel, Ehren Fenech, Matthew Mercieca, Fabio Negro in Kris Farrugia. Skupina je Slovenijo prvič obiskala pred dvema letoma in se takoj zaljubila v zelenje, gore, jezera, v naš sveži zrak in naše prijazne ljudi, nam je pojasnil Kris. Želeli so si priti v ta del Evrope, le nekaj ur oddaljen od največjih evropskih mest, da bi lažje nastopali in predstavljali svojo glasbo z močnim okoljevarstvenim in socialnim sporočilom.

Tako so izbrali Slovenijo in Zreče, kjer so najeli hišo v bližini stadiona. Za zdaj tam živijo pevec John, kitarist Kris in kitarist Matthew, ki je v Zreče prišel s partnerko in hčerko. Druga dva člana naj bi se jim pridružila do konca leta. In zadovoljni so, da so izbrali prav ta kraj pod Pohorjem, pravijo. “Prebujanje v tako lepi naravi je nekaj, česar še nismo doživeli.”

Kris pravi, da bi radi tukaj tudi ostali, vendar je to seveda odvisno od več dejavnikov. “Želimo si, da bi svoje sanje lahko živeli čim dlje in tukaj je za to odlična priložnost.”

Že imajo prijatelje

Medtem so se malteški fantje in dekleti pri nas že precej udomačili. Ljubitelji metal glasbe iz vse Slovenije in okolice jih vabijo na druženja (kolikor je to v teh časih mogoče), v bližini že imajo tudi prijatelje z otroki, ki delajo družbo Matthewi hčeri.

“V Zrečah uživamo! Naši sosedje so čudoviti in prijazni, radi nam pomagajo in tukaj se počutimo dobrodošle. Vemo, da smo s svojim prihodom zbudili nekaj radovednosti, sploh ko smo na terasi izobesili zastavo svoje skupine, ampak mislimo, da so tudi to Zrečani dobro sprejeli.”

Delajo preko spleta, uživajo v naravi

Seveda tudi delajo in to uspešno. John dela na področju digitalnega oblikovanja in marketinga za malteška podjetja in se že ozira za slovenskimi strankami. Matthew dela na področju video produkcije za podjetje z Malte, vendar bi rad tukaj pridobil še več strank, tako domačih kot tujih. Kris je fotograf, ki že pridno navezuje stike za naslednje projekte, zadnjih 14 let pa je delal tudi na področju turizma med Malto in Slovenijo. Tako našo državo dobro pozna in skupaj s člani skupine je obiskal že skoraj vse naše znamenitosti.

“Moramo reči, da je naša najljubša turistična točka, ki smo jo doslej obiskali, zagotovo Žička kartuzija. Tam bi s skupino v bližnji prihodnosti radi posneli videospot in jo tako tudi promovirali,” je napovedal Kris. Člani skupine bi si sicer želeli nekoč živeti samo od glasbe, kar je težko, a, kot pravi ime njihove skupine, niso pripravljeni odnehati.

Glasba z močnim sporočilom

Čeprav metal glasbo povezujemo s tršimi ritmi, Decline The Fall ustvarjajo tudi nežnejši, bolj melodični metal. Vsem njihovim pesmim pa je skupno močno okoljevarstveno sporočilo. Pred dnevi so izdali svoj debitantski album.

“Album govori o tem, kako smo ljudje pohlepni in sebični, tako med sabo kot v odnosu do narave. Izraža naše izkušnje, zaznave, kako močnejše sile manipulirajo s šibkejšimi in kako je denar pomembnejši od naših življenj, naših odnosov in naše prihodnosti. Želimo si, da bi se ljudje bolj zavedali svojih odločitev in vpliva, ki ga imajo na druge. Fizična in psihološka grožnja, ki jo vsi preživljamo, nas mora združiti v prizadevanjih za boljšo prihodnost,” je o sporočilu, ki ga nosi njihova glasba, povedal Kris.

Čas brez koncertov je lahko priložnost

Decline The Fall so svoj prvi album izdali v času, ko ni festivalov, ko ni koncertov in priložnosti, da bi svojo glasbo v živo predstavili občinstvu. Izid albuma, ki je nastajal leta, so na Malti večkrat preložili in to, da ga ne morejo prestaviti v živo, jih je zelo razočaralo. Tudi oni zelo pogrešajo koncerte. Tako jim ne preostane drugega, kot da se osredotočajo predvsem na spletno promocijo albuma, ki ga poslušalci lahko tudi kupijo preko spleta in iščejo sveže ideje in nove rešitve, kako širiti svoje sporočilo. Pišejo nove pesmi, navezujejo stike in se pripravljajo na čas, ko bodo stvari za glasbo spet boljše.

“Čeprav je korona skoraj popolnoma ugasnila glasbeno sceno, je nekaterim med nami dala priložnost, da začnemo razmišljati izven okvirjev. In to, da smo se preselili v Zreče, je priča temu.”

(Nina Krobat)

