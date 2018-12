Prvo decembrsko sredo so Zreče prejele naziv ‘Branju prijazna občina’. Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije so v Velikih Laščah ob zaključku drugega javnega natečaja podelili nazive 10-im občinam. Ta natečaj je nastal z namenom, da občine spodbudi k povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture.

