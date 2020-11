Zreče: sedem velikih cestnih projektov

Na zadnji dopisni seji zreškega občinskega sveta so med drugim predstavili sedem projektov na državnih cestah, ki jih skupaj izvajata oz. pripravljata Občina Zreče in Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI). Skupna vrednost teh projektov se meri v več milijonih evrov.

Prioritetno si v Zrečah po besedah župana Borisa Podvršnika zaradi izgradnje fekalne kanalizacije v letu 2021 želijo ureditve ceste in pločnika od Mladinske ulice do krožišča Padežnik. Gre za 660 metrov dolg odsek, projektantska vrednost naložbe pa je nekaj manj kot 1,2 milijona evrov. Sporazum o sofinanciranju je podpisan – delež Občine Zreče bo 215 tisoč evrov. DRSI naj bi razpis za gradnjo pripravila še letos.

Velik projekt je denimo tudi rekonstrukcija več odsekov ceste med Roglo in Zrečami. Za prve tri kilometre od zgoraj navzdol je že izdelana projektna dokumentacija PZI. Projektantska vrednost je približno 4 milijone evrov, cilj pa je, da večino denarja pridobijo iz Evropske unije. Realizacija projekta je predvidena od leta 2022 naprej.

Projekt rekonstrukcije ceste s pločnikom od krožišča na Stranicah proti centru kraja oz. Vitanju je Občina Zreče na DRSI oddajala prav nekaj dni nazaj. Gre za ureditev 721-metrskega odseka, predvideno je, da bodo obnovili vozišče, izgradili pločnik ter daljinsko kolesarsko povezavo, uredili cestno razsvetljavo in odvodnjavanje, … “Tu ne posegamo skoraj nič v privatna zemljišča, tako da verjamem, da bo postopek odkupa zemljišč oz. parcelacije zelo hiter,” je optimističen župan.

Rekonstrukcijo 1.250 metrov ceste načrtujejo tudi v Zrečah, za kar že imajo izdelan DI-IP. Poleg obnove vozišča naj bi obnovili še cestno razsvetljavo in vse hišne priključke, …. Z nadaljnjimi aktivnostmi bodo sicer počakali do sprejetja državnega proračuna. Zelo daleč so tudi z ureditvijo avtobusnega postajališča ‘Beli potok Laznik’ na regionalki proti Celju (na Stranicah). Ocenjena vrednost projekta je slabih 365 tisoč evrov z DDV. Postopki za pridobitev potrebnih zemljišč so v zaključni fazi, zato je v nadaljevanju predvidena priprava razpisne dokumentacije in začetek gradnje v letu 2021, če bo v proračunu zagotovljenega dovolj denarja.

Na cesti proti Rogli načrtujejo tudi sanacijo več usadov. Za sanacijo enega imajo pogodbo z izvajalcem že podpisano. Vrednost je 262 tisoč evrov in na Občini Zreče upajo, da bo do izvedbe prišlo v letu 2021. Izdelana pa je tudi projektna dokumentacija za sanacijo drugih usadov – projektantska vrednost je skoraj 1,8 milijona evrov, izvedba pa predvidena v drugi polovici naslednjega leta.

Zadnji predstavljeni projekt pa je ‘projektna dokumentacija za kolesarko državno stezo Zreče – Stranice’. Idejni projekt so po recenziji predali. Če bo v proračunu zagotovljen denar, bo DRSI v nadaljevanju naročila izvedbeno dokumentacijo in parcelacijo.

