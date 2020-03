Zreče: registriranih okuženih ni, ustanovili pa so tudi Center za varstvo ranljivih skupin

Trenutno v občini Zreče ni registriranih okuženih oseb. Nove ukrepe pa je danes sprejel štab Civilne zaščite Občine Zreče. Med drugim so sklenili, da se pripravili dopis za poziv štirim največjim podjetjem v občini (Unior d.d., Weiler d.o.o., GKN d.o.o. in Marovt d.o.o.), da dnevno do 9. ure posredujejo na štab CZ izvedene ukrepe v posameznem podjetju. Enako se uredi tudi za zdravnike, patronažne sestre in Zdravstveni dom Slovenske Konjice. Pričakujejo tudi podatke o okuženih.

Še naprej potekajo tudi aktivnosti za zagotovitev varstvo otrok (na domu), in sicer učencev osnovne šole in Vrtca Zreče s podružnicami s pomočjo vzgojiteljic.

Ustanovili so tudi Center za varstvo ranljivih skupin, ki ga vodi Tatjana Milosavljevič iz večgeneracijskega centra Zreče. Pomoč bodo zagotavljali s pomočjo prostovoljcev, ki se jih je do sedaj javilo že sedem in s prostovoljci Rdečega križa in Karitasa.