V ranih jutranjih urah je zagorelo v prostorih Nogometnega kluba Zreče, tik ob zreškem stadionu. Ogenj je zajel celotno poslopje in ga v celoti uničil. Na kraju požara so bili zjutraj domači gasilci in policisti ter vodstvo kluba, iz poslopja se je še vedno kadilo.

Kot so nam povedali, zdaj čakajo kriminaliste, ki bodo skušali odkriti vzrok požara, več naj bi bilo znanega v popoldanskih urah. (A. M.)

1 od 12