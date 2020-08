Zreče: Odprli zeleno ploščad s kolesarskim poligonom

V Zrečah so danes odprli večnamensko zeleno ploščad s kolesarskim poligonom. Gre za ureditev površine ob zreški osnovni šoli, ki so jo izpeljali v sklopu projekta »Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami.

Glavni deležniki so z dvigom zapornice prenovljeno ploščad simbolno predali svojemu namenu. Kot prvi so se po novi pridobitvi zapeljali mladi zreški kolesarji in rolarke iz Tekaškega smučarskega kluba Rogla, kasneje pa so se jim na novih električnih kolesih pridružili še drugi.

Dodali so ‘pomemben kamenček v mozaiku’

Ob priložnosti sta zbrane nagovorila župan občine Zreče mag. Boris Podvršnik in ravnatelj osnovne šole Peter Kos, prireditev ob odprtju pa so soustvarili vokalisti Hana Košer, Sofija Mrzdovnik in Jan Ravničar ter harmonikar Žiga Tič.

Zreški župan je izpostavil, da so s tem projektom »dodali pomemben kamenček v mozaiku prizadevanj za urbano, trajnostno revitalizacijo Zreč. Za Občino Zreče pomeni to tudi izboljšanje prometne varnosti, estetskih prvin in populariziranja trajnostne mobilnosti. Hkrati smo s tem projektom dobili šest električnih koles, ki jih vključujemo v turistično ponudbo kraja. Tako imamo v Zrečah skupaj s sistemom e-kolesce na voljo 20 javnih koles.«

Ravnatelj zreške osnovne šole je povedal, da je tudi njim v šoli všeč nova pridobitev, ki jo bodo s pridom koristili v vzgojno-učnem procesu. Na ploščadi je postavljen kolesarski poligon, ki ga bodo učenci uporabljali, ko se bodo pripravljali na kolesarski izpit. »Ta izpit ni neka obrobna stvar v izobraževanju. Treba je poznati predpise, se držati pravil in prav zato je zelo pomembno, da se otroci s tem spoznajo in se, preden zapeljejo na ceste, učijo voziti v varnem okolju,« je pojasnil in dodal, da gre za zelo lepo ploščad. Ravno urejenost jim je v zreški šoli izredno pomembna, saj so prepričani, da so otroci lahko bolj uspešni, če se v šolskem okolju dobro počutijo.

Ureditev je stala 96 tisoč evrov

Naložba je sicer znašala 90 tisoč evrov, pri čemer sta skoraj 50 tisočakov prispevali država in Evropska unija. Poleg tega so približno 6 tisoč evrov dodatno namenili še za zamenjavo starih povezovalnih cevovodov in kablov do delavnice. Za vse skupaj so tako vključno z ddv-jem odšteli dobrih 96 tisoč evrov. (Z. M.)

O novi pridobitvi kmalu tudi v lokalnem časopisu NOVICE.