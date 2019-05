Zreče: novi direktor ocenjuje, da je Weiler Abrasives v dobri kondiciji

Od sredine marca je novi direktor mariborsko-zreške družbe Weiler Abrasives Jože Kaligaro. Rojen Velenjčan, ki že dvanajsto leto živi na Polzeli, je v mesecu in pol že dobro spoznal novo delovno okolje. “Globoko sem prepričan, da je za obvladovanje vodenja velike družbe ključna strast. Energija, s katero se lotiš projekta, ker vsako podjetje je projekt zase. Pomembna je tudi želja po znanju. Pri ljudeh se pogosto zgodi, da jim z leti ta strast ugaša, meni k sreči ne,” je med drugim v intervjuju za lokalni časopis NOVICE povedal Kaligaro, ki ocenjuje, da je Weiler Abrasives v zelo dobri poslovni in finančni kondiciji, tudi odnosi med zaposlenimi so po njegovi prvi oceni zelo dobri.

Daljši pogovor z Jožetom Kaligarom je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE, ki je izšel včeraj.

Foto: Matej Nareks, Foto Nareks