Zreče: lučke so, prireditev ni

Praznični december tudi na Zreškem letos ne bo takšen kot si ga večina ljudi želi in kot so ga bili domačini in turisti vajeni. Kljub vsemu pa so poskrbeli za praznično okrasitev – lučke že nekaj časa gorijo in kot pravijo na Občini, kjer si ne želijo, da bi zaradi koronavirusa Zreče popolnoma obstale, s tem tudi dajejo nek optimizem in svetlobo. Druga zadeva so prireditve, ki jih tokrat pač ne bo možno organizirati v takšnem obsegu kot so jih v prejšnjih veselih decembrih. Se pa zreški kulturniki ‘selijo’ na splet. Godbeniki bodo ljudi namesto na pravem božično-novoletnem koncertu animirali s spotom na YouTube. Tudi za tradicionalni koncert pevskih zborov ob dnevu samostojnosti in enotnosti bodo poskušali narediti nekaj podobnega v elektronski obliki. (Jure Mernik)

