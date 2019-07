ZREČE, LAŠKO Najstniki unovčevali ponarejene bankovce

Po podatkih Policijske uprave Celje je bilo v zadnjih dneh na območju Laškega in Zreč – Slovenskih Konjic unovčenih več ponarejenih bankovcev za 20 evrov. Pri goljufijah z uporabo tako imenovanega filmskega denarja gre za apoene, ki so natisnjeni na navadnem papirju in se od pravega denarja dobro razlikujejo, saj je na njih tudi navedeno, da gre za reklamni denar, ki se lahko nabavi tudi na spletu.

Policija je zasegla 24 bankovcev. V Laškem, na prireditvi Pivo in cvetje, so prijeli mladoletnika, ki je s takšnim denarjem nameraval plačati, pri njem pa so našli še dva bankovca. V Slovenskih Konjicah (oziroma Zrečah) so aretirali še tri mladostnike, stare 17 in 18 let, ki so na gasilskih veselicah in v lokalih v promet spravili že 23 ponaredkov.

Četverico bodo ovadili zaradi goljufije, gostince in organizatorje prireditev pa opozarjajo na previdnost pri plačevanju z 20 in 50 evrskimi apoeni.

PŠ