Zreče in Vitanje želita v mrežo zdravih mest

43 slovenskim občinam, ki že izvajajo program zdravih mest, se želita priključiti tudi občini Zreče in Vitanje.

Včeraj sta župana občin Boris Podvršnik in Andraž Pogorevc s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) podpisala pismo o nameri za priključitev programu, v katerega je že vključenih 43 slovenskih občin, med njimi tudi Slovenske Konjice.

Podpis pisma o nameri so opravili v prostorih Centra Noordung v Vitanju, ob prisotnosti predstavnikov NIJZ, Zdravstvenega doma Slovenske Konjice in njihovega Centra za krepitev zdravja (CKZ), predstavnikov lokalnih skupnosti in nekaterih ustanov. Kratek priložnostni program, ki ga je povezovala vodja CKZ Mateja Rebernak, so soustvarile vitanjske osnovnošolke.

Daljši prispevek o pomenu vključitve v program in o tem, kaj si od njega obetata župana, bo objavljen v četrtkovi številki NOVIC.

(N. K.)

