Zreče in Roglo obiskal predsednik OZS

Na povabilo predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenske Konjice Ivana Furmana in župana občine Zreče Borisa Podvršnika se je minuli teden v Zrečah mudil predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh s sodelavci.

Župan Podvršnik je v gostom predstavil občino Zreče.

Predsednik OZS Branko Meh se je županu zahvalil za posluh in podporo, ki jo občina namenja obrti in podjetništvu, saj je, po njegovih besedah, tesno sodelovanje lokalne skupnosti in župana z obrtniki in podjetniki izjemno pomembno, predvsem pa zagotavlja razvoj in napredek tako občine kot gospodarstva.

V nadaljevanju srečanja so si gostje v družbi gostiteljev ogledali še Pot med krošnjami.

