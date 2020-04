Zreče: do brezplačnih toplih obrokov upravičenih devet občanov

Devet oseb, od tega sedem otrok, je na Zreškem v teh dneh upravičenih do brezplačnih toplih obrokov. Gre za člane treh družin, ki od prejšnjega ponedeljka prevzemajo obroke v Gostilni Jurček. Seznam upravičencev je sestavila posebna humanitarna komisija, ki je na podlagi seznamov, pridobljenih od pristojnih služb in zavodov, odločila tudi, kdo je upravičen do brezplačnih paketov suhe hrane – te so 19 posameznikom oz. družinam razdelili prejšnji teden.

Foto: Google