Zreče: cesta med krožiščema je sanirana

Sanacija ceste med mini krožiščem in krožiščem SN1 (Kovaška cesta) v Zrečah je končana. Sredi prejšnjega tedna so tako odstranili popolno zaporo, v zadnjih dneh pa odpravljajo še manjše pomanjkljivosti, za katere zadostuje opozorilo za delo na cesti.

V sklop ureditve 250-metrskega odseka, ki je bil v precej slabem stanju, so izvedli novo voziščno konstrukcijo, uredili odvajanje meteornih voda s ceste in zaščitili obstoječe podzemne komunalne vode. Izvajalec del je bilo podjetje Remont iz Žalca, ki so ga izbrali preko razpisa, na katerega se je prijavilo šest gradbincev. Pogodbena vrednost sanacije je bila dobrih 108.600 evrov. (Jure Mernik)

