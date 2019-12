Zrečanka napisala knjigo o vrednotah

Najpomembnejših stvari se ne da kupiti, ker niso stvari. To je osrednje sporočilo knjige Tinetovo skrivnostno darilo, ki jo je napisala magistrica partnerskih in družinskih študijev Polona Brglez iz Zreč. Pravi, da je knjiga lahko odlično izhodišče za pogovore doma, v vrtcu ali šoli: »Obiskujem šole in se z otroki oziroma najstniki pogovarjam o njihovem vsakdanu. Zaupajo mi tudi svoje stiske. Knjiga lahko prebuja tudi žalost. Zato je izvrstna priložnost za iskrene pogovore o problematikah današnjih družin, pa tudi o sreči, ki jo mladi prepoznavajo v občutkih sprejetosti, cenjenosti in povezanosti,« navaja Brglezova, ki je prepričana, da je največja vrednost v medčloveški bližini in pozornosti. Zato je knjiga primerno čtivo za vse generacije, saj krepi zavedanje o pomembnosti skupaj preživetega čas v tem vse hitrejšem tempu življenja. To je, kot poudarja, najlepše darilo, ki ga lahko podarjamo drug drugemu.