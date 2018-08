Zrečanka Karolina Dragica Črešnar: srečanje kmetic in ministra

Danes Zrečanka Karolina Dragica Črešnar, kmetica leta 2017 gosti 130 kmetic iz vse Slovenije. Dopoldan so si ogledale vinsko klet konjiškega Zlatega Griča. Tam jih je nagovoril tudi mag. Dejan Židan. Gospe so prišli pozdravit in se jim zahvaliti za vso njihovo delo tudi konjiški župan Miran Gorinšek, vitanjski župan Mirko Polutnik in podžupan Zreč Drago Šešerko. Zbrane je nagovorila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule.

Tradicionalni dogodek, ki ga vsako leto organizira aktualna kmetica, so nadaljevale z ogledom zreškega Uniorja. V Zrečah se bodo udeležile tudi maše. Popoldan pa se bodo družile na domačiji Črešnar.

Več o dogodku preberite v eni naslednjih številk časopisa NOVICE.