Zrečanka Beti Hohler prva slovenska sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča

Zrečanka Beti Hohler je izvoljena na položaj sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča. Slovenija je s tem dobila prvo sodnico na tem položaju.

“Zelo sem vesela za ta uspeh in priznanje držav. Rada bi se zahvalila vsem, ki so sodelovali pri lobiranju – veleposlaniku Malovrhu, državnemu sekretarju Marku Štucinu, diplomatu za volitve Maticu Burkeljcu in sploh celotni ekipi,” je v kratki izjavi po izvolitvi povedala 42-letna Beti Hohler, najmlajša sodnica v zgodovini Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC).

Danes je na omrežju X dodala, da je počaščena, da je postala prva slovenska sodnica na ICC, in da se veseli dela za sodišče na tem položaju.

Za nominacijo in prizadevanja pri predstavljanju njene kandidature se je zahvalila predsednici republike Nataši Pirc Musar, vladi, zunanjemu ministrstvu, predstavništvu Slovenije pri Združenih narodih in veleposlaništvu na Nizozemskem, kjer ima ICC v Haagu sedež.

Uspešna pravnica

Beti Hohler je uveljavljena strokovnjakinja za mednarodno kazensko pravo, z dolgoletnimi izkušnjami v mednarodnem kazenskem pravosodju in na ICC, kjer je bila od leta 2015 tudi tožilka ter članica prizivnega odbora.

Poleg tega je direktorica usposabljanja na Inštitutu za mednarodno pravno in odvetniško usposabljanje v Haagu in pridružena urednica oxfordskih poročil o mednarodnem pravu na domačih sodiščih. Je ena od avtoric vodilnega komentarja Rimskega statuta v angleškem jeziku ter redno usposablja sodnike in odvetnike na področju mednarodnega kazenskega prava in odvetništva.

Je avtorica številnih publikacij o mednarodnem kazenskem pravu in človekovih pravicah ter ima več kot desetletje delovnih izkušenj v večnacionalnih in večetničnih delovnih okoljih s kolegi iz različnih pravnih tradicij in okolij.

Kot kandidatko za sodnico na ICC jo je leta 2022 predlagal takratni predsednik Borut Pahor, nakar jo je brez težav podprl tudi državni zbor.

Številne čestitke

Z državnega vrha in ministrstev se danes vrstijo čestitke Beti Hohler. Med drugimi sta ji v objavah na omrežju X čestitala vlada in predsednica države Pirc Musar, ki je dodala, da gre za zaslužen dosežek ugledne strokovnjakinje, novi sodnici pa zaželela uspešno delo.

Prav tako je čestitke Hohler namenila zunanja ministrica Tanja Fajon in v objavi na omrežju X dodala zapis “še prva slovenska sodnica v Mednarodnem kazenskem sodišču”. Državni sekretar na ministrstvu Marko Štucin pa je ob njeni izvolitvi izpostavil, da bo tokrat na ICC prvič služil sodnik oziroma sodnica iz Slovenije in to “v časih, ko sodišče potrebujemo bolj kot kadarkoli”.

Da bo Slovenija med 18 sodniki ICC prvič imela tudi svojo predstavnico, je poudarilo tudi ministrstvo za pravosodje in v zapisu na omrežju X dodalo iskrene čestitke Beti Hohler.

