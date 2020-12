Zrečani v proračuna 2020 in 2021 vnesli nekaj popravkov

Občinska proračuna za leti 2020 in 2021 so zreški svetniki sprejeli že ob koncu lanskega leta. Na seji občinskega sveta, ki so jo pred dnevi prvič izpeljali preko videokonference, pa so z rebalansoma v omenjenih dokumentih naredili nekaj popravkov, s katerimi so uskladili realno stanje prihodkov in odhodkov.

Zreški župan Boris Podvršnik je z izpeljavo letošnjega proračuna zadovoljen in upa, da ga bodo do konca realizirali, kot so si zastavili, in da ‘koronakriza’ ne bo več bistveno vplivala na proračun 2020. Od približno 7,6 milijona evrov so letos za naložbe namenili nekaj manj kot 1,8 milijona.

Proračun občine Zreče za leto 2021 pa bo nekoliko višji tudi zaradi višje primerne porabe. Računajo na slabih 8,8 milijona evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Približno 2,9 milijona evrov oz. 33 odstotkov bo šlo za naložbe. “Prihodki bodo torej višji, višji pa bodo tudi odhodki, saj začenjamo z enim od mega projektov, to je dograditvijo sekundarne kanalizacije,” je poudaril župan. Več v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: arhiv NOVIC

