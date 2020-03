Zrečani ustanovili centra za oskrbo ranljivih skupin in varstvo otrok

Po včeraj znanih podatkih v občini Zreče ni registriranih s koronavirusom okuženih oseb. Nove ukrepe pa je kljub vsemu sprejel štab Civilne zaščite Občine Zreče.

– Ustanovili so Center za oskrbo ranljivih skupin. “Poskrbeti želimo za vse, ki zaradi okužbe ne morete zapustiti stanovanja in se sami oskrbovati preko sorodnikov, znancev in prijateljev ali s spletnim naročanjem. Pomoč bomo zagotavljali s pomočjo humanitarnih organizacij in mlajših prostovoljcev,” so sporočili po 3. izredni seji štaba CZ. Center vodi Tatjana Milosavljevič iz večgeneracijskega centra Zreče. Enotna telefonska številka, na katero se lahko pomoči potrebni obrnejo, je: 03/757 17 14 ali elektronski naslov cz@zrece.eu.

– Ustanovili so tudi Center za varstvo otrok – osnovnošolcev in tistih iz Vrtca Zreče s podružnicama. Prednostno bodo varstvo otrok na domu zagotavljale vzgojiteljice. “Prvenstveno želimo zagotoviti varstvo otrok (na domu!) zdravnikom in medicinskim sestram, ki so nepogrešljivi v zdravstvenih službah, nato nepogrešljivim delavcem v energetiki in komunikacijskih podjetjih, nepogrešljivih komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter operativcem v slovenski policiji, Slovenski vojski, gasilski službi,…” pravijo v Zrečah. Center vodita ravnatelja šole in vrtca, Peter Kos in Jolanda Potočnik. Starši, ki bodo potrebovali varstvo za svoje otroke, lahko pokličejo na telefonski številki: 031 431 655 Jolanda Potočnik (za predšolske otroke) ali 068 150 951 Peter Kos (od 1. razreda do 5. razreda za osnovnošolce).