Zrečani šokirani in ogorčeni zaradi zapiranja poslovalnice Abanke

Danes sta zreškega župana mag. Borisa Podvršnika obiskali predstavnici Abanke, Urška Travner, direktorica podružnice vzhodna Slovenija, in vodja izpostave Slovenske Konjice, Vesna Predan. Župana sta obvestili, da s 1. junijem poslovalnico uradno zapirajo.

Gre za odločitev vodstva banke, ki hkrati zapira deset poslovalnic, v skladu s procesom racionalizacije in optimizacije poslovanja, ki poteka v skladu s postopki statusnega preoblikovanja skupine NKBM.

“V občini nas je takšna novica negativno presenetila, saj predstavljamo eno izmed prepoznavnejših, gospodarsko in turistično uspešnejših lokalnih skupnosti v RS, kjer nudimo več kot 4.300 zaposlitev, kar je bistveno več kot imamo sami delovno aktivnih prebivalcev (3.100). Namera banke je bila »de facto« dejansko uresničena že v drugi polovici marca »pod plaščem« uvajanja izrednih kriznih razmer v državi, z dnem 23. 3. 2020. V sporočilu iz 20. 3. 2020 so nam namreč sicer »elegantno« sporočili, da prostore banke samo začasno zapirajo.”, so v izjavi za javnost zapisali na Občini Zreče.

“Na Zreškem smo s takšno odločitvijo Abanke zelo nezadovoljni in ogorčeni, saj po več kot 33 letih vrata zapira pri nas edini bančni servis, v občini s 6.450 ljudmi. Precej je namreč še starejših ljudi, ki ne uporabljajo sodobnih načinov bančnega poslovanja. Ti so nas že sedaj pogostokrat opozarjali, da jim s tem, ko jih usmerjajo v Slovenske Konjice povzroča nepotrebne težave in stroške.”

Z Občine so še sporočili, da si bodo prizadevali, da do zaprtja poslovalnice Abanke v Zrečah ne pride.