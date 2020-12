Zrečani naj bi dobili pumptrack

Med projekti, ki jih načrtujejo na Občini Zreče in so jih občinskim svetnikom predstavili na decembrski seji, je tudi izgradnja pumptrack poligona. Novembra so projekt že prijavili na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2021, 2022 in 2023. Župan Boris Podvršnik verjame, da bodo na razpisu uspešni in bodo projekt izvedli naslednje leto. “Interes je velik, zelo veliko občank in občanov me spodbuja, da to izgradimo. Pravijo, da si njihovi otroci to želijo,” je dodal župan. Naložba je ocenjena na približno 75.000 evrov. Na Občini računajo, da bi od Fundacije dobili slabih 31.000 evrov, ostalo pa bi zagotovili iz občinskega proračuna. (Jure Mernik)

