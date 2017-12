Zrečani lani sprejet proračun le korigirali

Na Občini Zreče so že lani decembra sprejeli občinska proračuna za dve leti. Občinski svetniki so tako pred dnevi potrdili le še predlagana rebalansa z nekaterimi nujnimi korekcijami za obe leti. V letu 2018 naj bi Zrečani tako imeli na voljo približno 7,5 milijona evrov. Zreški župan mag. Boris Podvršnik je ob tem povedal: “Naslednje leto bo občinski proračun v primerjavi z letošnjim predvidoma nekoliko bolj investicijsko naravnan. Predvsem zaradi prenosa denarja za naložbe, ki niso bile realizirane letos. Sta pa bila oba proračuna naložbeno naravnana, naslednje leto bo tako šlo za naložbe 37 odstotkov proračuna.”

Povprečnina bo za leto 2018 znašala 551 evrov na prebivalca, kar je več kot letos (533,50 evra). Podvršnika to razumljivo veseli, po drugi strani pa opozarja, da Občine s tem niso zadovoljne, ker je povišanje po mnenju županov premajhno.

