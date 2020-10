Zrečani in Konjičani bodo lokalni derbi odigrali pred prazno tribuno

Ljubitelje nogometa v Dravinjski dolini so novi vladni ukrepi oropali, da bi si ogledali tekmo, ki so jo vso jesen najbolj nestrpno pričakovali. Nogometaši bodo namreč vedno dobro obiskan lokalni derbi med Zrečami in konjiško Dravinjo v soboto popoldne v Zrečah morali odigrati pred prazno tribuno. Bodo pa tako v enem kot drugem taboru veseli novih točk.

“Mi se na to tekmo pripravljamo enako kot na vse ostale tekme. S samo motivacijo in psihološko pripravo pa ni nobenega problema, ker na derbiju vsi fantje vedno dajo vse od sebe. Pričakujem eno dobro tekmo, bo pa verjetno malo težav delalo igrišče, ki je razmočeno,” je povedal trener Zrečanov Damjan Flis. Zrečani so na lestvici 3. slovenske nogometne lige – vzhod trenutno tretji, šestouvrščeni Konjičani pa bi jih z morebitno zmago točkovno ujeli. Trener Dravinje Peter Pec je s trenutnim stanjem v ekipi zadovoljen: “Po dolgem času smo kompletni, nimamo več poškodovanih igralcev. Derbi je pač derbi, favorita tukaj ni, čeprav mi vlogo favorita tokrat prepuščamo Zrečanom, ki so na lestvici pred nami. Mi bomo šli v tekmo sproščeno, nimamo česa izgubiti. Zagotovo pa je naša želja, da zmagamo in naredimo serijo zmag, ki je to sezono še nismo.”

Sicer pa so tudi policisti ljudi že opozorili, da naj ne hodijo na tekmo. (Jure Mernik)

Oglas