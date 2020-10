Zrečani imajo novi film

Občina Zreče ima novi predstavitveni film, ki so ga pripravili v organizaciji LTO Rogla-Zreče, GIZ, ogledati pa si ga je možno na YouTube. V dveh minutah in pol so zbrali posnetke vseh najbolj atraktivnih znamenitosti, nekatere večje dogodke, svojih nekaj sekund so dobila tudi največja zreška podjetja. Posnetke, ki so jih hranili v različnih društvih, podjetjih in tudi sam, je v celoto sestavil domačin Miha Matavž. Na Občini pa so povedali, da ga že uporabljajo kot kratko predstavitev občine ob protokolarnih obiskih. (Jure Mernik)

