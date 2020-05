Zrečani do jutri zbirajo podpise za peticijo proti zaprtju tamkajšnje banke

Zrečani še vedno lahko oddajo podpise za peticijo, s katero nasprotujejo dokončnemu zaprtju banke v njihovem kraju – zbirajo jih preko spleta in v Večgeneracijskem centru, in sicer do jutri, 25. maja. Civilna iniciativa se je izoblikovala kmalu po tem, ko so v Abanki razkrili svoje načrte. Peticijo je do zdaj podpisalo približno 640 ljudi, čez nekaj dni pa naj bi jo skupaj s protestnim dopisom poslali vodstvu banke.

Ker po informacijah, ki jih imajo na Občini, ni možnosti, da bi poslovalnica Abanke v Zrečah ostala, iščejo tudi alternativne rešitve. “Kontaktirali smo že dve banki. Prva ugotavlja, da je že pred časom zaustavila trend ustanavljanja novih enot. Z drugo pa se še dogovarjamo, vendar ugotavljajo tudi sami, da bi tudi oni morali začeti mrežo zmanjševati. Bomo pa seveda poskušali pozvati in zainteresirati še ostale bančne ponudnike,” pravi župan mag. Boris Podvršnik. (Jure Mernik)