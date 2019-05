Zrečani bodo podelili tri grbe in posebno priznanje

Znani so letošnji prejemniki zreških občinskih grbov. Predloge, ki so jih dobili na mizo, so podprli tudi občinski svetniki. Zlati grb bo ob občinskem prazniku prejel Emil Mumel, srebrnega Konrad Arbajter in bronastega Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Zreče. Posebno priznanje Občine Zreče bo ob letošnji 100-letnici podjetja prejel Unior.

Več v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE.