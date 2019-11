Zrečan Ervin Presiček razvil poučno sestavljanko in jo predstavil na televiziji

V oddaji Štartaj, Slovenija! je svoj izdelek nazadnje predstavil 53-letni Zrečan Ervin Presiček. V video prispevku, ki so ga posneli tudi v Zrečah, je predstavil svojo poučno sestavljanko GOGIX.

Zrečan Ervin Presiček je pred leti razvil in patentiral poučno sestavljanko za otroke. Prodajal jo je pri manjših trgovcih, v večje trgovine pa mu ni uspelo prodreti. To se je spremenilo, ko se je odločil za sodelovanje v televizijski oddaji Štartaj, Slovenija!. Podjetje Spar je naročilo večjo količino sestavljank in jih kupcem ponudilo na svojih policah.

Ervin je za Radio Rogla povedal, da so odzivi po nedeljski oddaji zelo pozitivni. Predvsem pa ga je presenetilo, kako močno se je po oddaji povečala prodaja izdelka, ki je na policah omenjenega trgovca že nekaj tednov.

Zgodba ‘zreškega Baltazarja’

Kot je v oddaji dejala Ervinova žena Karmen Presiček, je Ervin kot Baltazar, ki vedno raziskuje, kombinira in ustvarja. Spoznala sta se že v otroštvu, ko sta živela v istem bloku, zbližala pa sta se šele po študiju. Po poroki sta se posvetila karieri in si nato želela tudi otrok, po nekaj letih se jima je rodila hči Darma.

Ervin je sicer projektant, ki je končal gradbeno fakulteto. Ko sta se s hčerko igrala s kockami, ga je prešinilo, da bi igro zastavil drugače, tako da ne bi slepo sledili navodilom, temveč bi otrokom omogočili razvoj ustvarjalnosti. Tako se je lotil razvoja sestavljanke, s katero bi se otroci med igro pobliže spoznali s svetom statike in konstrukcij. A ker je bil popolnoma zasut z delom, je razvoj sestavljanke postavil na stranski tir.

Pozitivni odzivi

Po krizi, ki je gradbeništvo zasula pred dobrim desetletjem, se je obseg njegovega dela zmanjšal. Za opravljeno delo tudi dlje časa ni dobil plačila, zato je začel razmišljati o lastni poslovni poti. In ponovno se je posvetil sestavljanki. Ni šlo povsem brez težav, a ko jih je sčasoma prebrodil, je testno različico sestavljanke ponosno podaril svoji hčeri. Sestavljanko je leta 2009 tudi patentiral.

“Otroci so brez usmeritev znali izgraditi nekaj, kar je bilo tudi njim všeč. In to je bil lep občutek,” je povedal Ervin. Karmen, izkušena učiteljica, je njegovo sestavljanko ponudila svojim učen-cem in opazila pozitivne učinke, saj otroci z njo širijo svojo ustvarjalnost, probleme rešujejo skupinsko, krepijo medsebojno sodelovanje in se ob tem še zabavajo. Skozi igro torej krepijo svoj um. Ervin je na podlagi odzivov sestavljanko še izboljšal, a ni uspel prodreti v večje trgovsake centre.

Sestavljanka GOGIX nima navodil in načrtov, zato so ob sestavljanju otroci prepuščeni svoji domišljiji. S tem krepijo logično in kreativno razmišljanje, grafomotorične spretnosti in prostorske predstave, navajajo avtorji. Nastane lahko vse, od preproste vrtavke do zahtevnejših večnadstropnih konstrukcij. Sestavljanka sicer vsebuje več kot 185 kosov različnih elementov. Primerna je za odrasle in otroke, starejše od treh let.

Na trgovskih policah

Priložnost je tako poiskal v oddaji Štartaj, Slovenija! na POP TV. Navdušil je ustvarjalce oddaje in odgovorne v trgovski verigi Spar. Naročili so prvih 2.000 kompletov njegove sestavljanke in danes jo že lahko kupimo na policah Intersparov.

(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE, Foto: Štartaj, Slovenija!, gogix.si)