Zrečan Domen Vogelsang: »Sanjam o prihodu Manchester Uniteda«

Domen Vogelsang je vodja Lokalne turistične organizacije Rogla – Zreče, ki pravi, da na Zreškem to poletje beležijo dober obisk.

Zaradi novega koronavirusa je tudi slovenski turizem pred novimi izzivi, ki jih je povezal v skupni slogan »Zdaj je čas!« V kolikšni meri so novi izzivi lahko prednost za slovenski turizem?

V prvi vrsti bomo bolje spoznali lokalno okolje oziroma priložnosti, ki jih Slovenija ponuja. Tako imajo tudi manj oblegana lokalna okolja priložnost, da predstavijo svojo ponudbo, nagovorijo goste in bolj samozavestno uresničujejo svoje turistične zgodbe.

Kako pa se novim okoliščinam zaradi Covida-19 prilagajate v Lokalni turistični organizaciji Rogla – Zreče? Kaj se je spremenilo v ponudbi?

Takšna situacija zahteva še bolj poglobljeno sodelovanja vseh deležnikov, ki delujejo na po-dročju turizma. Znašli smo se v popolnoma novi situaciji, zato nikomur ni lahko. Lokalna turi-stična organizacija Rogla-Zreče (LTO) je oblikovala tedenski program aktivnosti in dneve odprtih vrat pri manjših ponudnikih, ki so namenjeni tako domačim dnevnim obiskovalcem, kot tudi turistom. Ob sobotah organiziramo brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Rogla-Žička kartuzija, s katerim omogočamo tudi prevoz koles.

Za koriščenje turističnih bonov pa smo pripravili doživljajske pakete, ki jih lahko obiskovalci in turisti kupijo v LTO ter s tem dopolnijo turistično izkušnjo v naši destinaciji.

Kakšen obisk beležite letos v zreški občini v primerjavi z leti prej tak čas?

V času razglašene epidemije je turizem obstal, pričakovali smo, da bomo beležili 70-odstotni upad. A trenutno kaže turizmu v naši destinaciji odlično, saj na Rogli v juliju beležijo 25 odstotkov več prenočitev kot v istem obdobju lani. Dobro kaže tudi za avgust, saj je rezervacij že zdaj za 10 odstotkov več kot lanskega avgusta. Če se bo takšen trend nadaljeval, bo upad bistveno manjši kot smo pričakovali.

Kako posluje Lokalna turistična organizacija Rogla – Zreče?

Naša lokalna turistična organizacija zadnjih pet let posluje pozitivno. Preko razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Lokalne akcijske skupin – LAS je kot vodilni partner v destinacijo pripeljala preko 500.000 evrov. Če pa seštejemo vse projekte, v katerih je sodelovala kot partner, pa se ta vsota povzpne na skoraj 1.000.000 evrov. Omenjene vrednosti se navezujejo na finančno perspektivo 2016 – 2021.

Več kot mesec dni lahko Slovenci koristimo turistične bone – kakšno je povpraševanje za njihovo uporabo v zreški občini?

Občina Zreče oziroma Destinacija Rogla-Pohorje je ena izmed destinacij, kjer je koriščenje turi-stičnih bonov precejšnje. V tem trenutku zelo težko dobite prosto namestitev.

Vemo, da ste športni navdušenec. Veliko športnikov oziroma športnih ekip prihaja na priprave v zreško občino. Si katerih še posebej želite, pa jih še ni bilo?

Vsekakor bi si želel vrhunske nogometne ekipe, predvsem iz angleške lige, katero redno spremljam. Če lahko sanjam, potem Manchester United. (smeh)

(Intervju si boste v celoti lahko prebrali v četrtkovi tiskani izdaji NOVIC)