Zobozdravniki na Konjiškem delajo manj, a je to boljše kot nič

Pet zobozdravnikov je zaposlenih v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice, na območju, ki ga ta pokriva, je tudi sedem koncesionarjev. Ambulante so znova odprli prejšnji teden.

Od prejšnjega ponedeljka znova delajo tudi zobozdravniki zreškega Sanidenta. Po besedah direktorja Slavka Kejžarja so se na vrnitev v ambulante dobro pripravili: “Režim je glede na situacijo kar strog. Pacient je lahko pri nas samo eden na enkrat, za vsakim, ki zapusti stol, vse razkužimo.” V takšnih razmerah razumljivo obdelajo manj pacientov, kot so jih pred epidemijo koronavirusa. A kot pravijo v Sanidentu, je tudi to boljše, kot da ne delajo nič, tako kot zdaj dva meseca.

“Težave so predvsem v organizaciji dela v ambulantah, glede na vsa priporočila strokovnih služb,” ob ponovnem zagonu zobozdravstva opozarja direktor Zdravstvenega doma Slovenske Konjice Dejan Verhovšek, ki se boji, da bo takšen način dela čakalne dobe v zobozdravstvu, ki so že tako dolge, še dodatno podaljšal. (Jure Mernik)

