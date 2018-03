V Celju so danes znova zaprli podvoz pri glavni pošti (Teharska cesta). Tako naj bi ostalo do 9. aprila. Zaradi nadaljevanja rekonstrukcije železniškega podvoza je promet prepovedan za vsa motorna vozila, prehod za pešce in kolesarje poteka normalno. Ko bo 9. aprila sproščen promet za motorna vozila, bodo do 22. aprila zaprli še podhod za pešce in kolesarje.